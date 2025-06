Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 45,68 GBP.

Die Unilever-Aktie musste um 15:53 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 45,68 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Unilever-Aktie bei 45,62 GBP. Bei 46,05 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 1.314.851 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 9,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,67 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,66 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Unilever dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,00 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

