Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 46,25 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 46,25 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,48 GBP an. Bei 46,48 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 156.317 Unilever-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Gewinne von 8,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,67 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 7,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,66 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell