Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 44,86 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 44,86 GBP zu. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 44,95 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 44,63 GBP. Bisher wurden via London 274.340 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 12,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 4,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,11 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

