Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schießt am Donnerstagvormittag hoch

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere zuletzt 5,9 Prozent.

Um 09:07 Uhr stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 46,56 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 46,75 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,00 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 511.193 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 GBP) erklomm das Papier am 25.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 0,41 Prozent Luft nach oben. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 26,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,61 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Unilever die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Börse Europa in Rot: So performt der STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Börse Europa in Grün: So performt der STOXX 50 nachmittags