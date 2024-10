Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 47,76 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 47,76 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,57 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 47,87 GBP. Zuletzt wechselten via London 80.368 Unilever-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 22,94 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,78 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,46 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Unilever.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

