Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 45,16 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 45,16 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 45,36 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,96 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 1.996.919 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 17,40 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,64 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,15 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

