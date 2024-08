Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag in Grün

Unilever im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 48,52 GBP zu.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 48,52 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 48,58 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,42 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208.790 Stück gehandelt.

Am 06.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 49,20 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 1,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 24,14 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 46,64 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,89 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

