Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 37,49 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 37,49 GBP nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 37,19 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,47 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 343.757 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,83 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 37,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 0,81 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,90 GBP für die Unilever-Aktie.

Am 26.10.2023 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 15.739,00 EUR, gegenüber 15.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

STOXX-Handel: STOXX 50 in Grün

Zuversicht in Europa: STOXX 50 legt zu