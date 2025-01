Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 46,68 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 46,68 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,86 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 46,80 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 70.766 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. 7,84 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 25,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,80 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.02.2026 dürfte Unilever die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

