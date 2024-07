Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag im Plus

So bewegt sich Unilever

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 47,65 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 47,65 GBP. Die Unilever-Aktie legte bis auf 47,70 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 47,61 GBP. Bisher wurden heute 123.409 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2024 markierte das Papier bei 47,79 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,29 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 22,76 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 46,51 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Unilever am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,86 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

