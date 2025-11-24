DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +3,8%Nas22.847 +2,6%Bitcoin76.292 +1,2%Euro1,1519 ±0,0%Öl63,00 +0,8%Gold4.099 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Deutsche Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele Bayer-Aktie beflügelt: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Union hält am Ziel stabiler Krankenkassenbeiträge fest

24.11.25 18:40 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Union im Bundestag setzt nach dem vorläufigen Stopp eines Sparpakets von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) weiterhin auf stabile Krankenkassenbeiträge Anfang 2026. Man werde jetzt zwischen Bundestag und Bundesrat in Verhandlungen eintreten, sagte Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) in Berlin. Es gelte, sie schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu bringen, "eben auch mit dem ausdrücklichen Ziel, die Beiträge zum 1.1. stabil zu halten".

Wer­bung

Der Bundesrat hatte das vom Bundestag beschlossene Gesetz am Freitag vorerst gestoppt und in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss geschickt. Warken wollte damit den Druck für erneute Anhebungen der Zusatzbeiträge zum 1. Januar 2026 mindern. Der Widerstand der Länder richtet sich gegen Einsparungen von 1,8 Milliarden Euro bei den Krankenhäusern, die den Großteil des Sparpakets von insgesamt zwei Milliarden Euro ausmachen sollen.

Für einen Kompromiss im Vermittlungsausschuss drängt die Zeit, da die Krankenkassen in den nächsten Wochen über die Zusatzbeiträge für ihre Versicherten für 2026 entscheiden, die sie je nach ihrer Finanzlage festlegen./sam/DP/stw