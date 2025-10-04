Union Land Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Union Land Development hat am 01.10.2025 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net