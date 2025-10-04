Union Land Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Union Land Development hat am 01.10.2025 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Union Land Development
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Union Land Development
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Union Land Development Corp.
Analysen zu Union Land Development Corp.
Keine Analysen gefunden.