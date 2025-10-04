DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.309 +0,2%Euro1,1742 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen Wieder keine Einigung im Kongress - 'Shutdown' bleibt bestehen
Welche Notenbanken sind eigentlich börsennotiert? Welche Notenbanken sind eigentlich börsennotiert?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Union Land Development präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

04.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Union Land Development Corp.
2,16 JOD -0,01 JOD -0,46%
Charts|News|Analysen

Union Land Development hat am 01.10.2025 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,01 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Union Land Development

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Union Land Development

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Union Land Development Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung