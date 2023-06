Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Uniper 7,87 EUR

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 20,8 Prozent auf 7,42 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.066.754 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,34 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 228,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 71,82 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 9,86 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,25 Prozent zurück. Hier wurden 34.209,00 EUR gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 01.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Aktie ausweisen dürften.

