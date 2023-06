Uniper Aktie News: Uniper bricht am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel Uniper 5,26 EUR

Um 11:48 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 19,4 Prozent auf 5,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 4,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,53 EUR. Zuletzt wechselten 2.010.111 Uniper-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,54 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 370,80 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Mit Abgaben von 58,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,86 EUR je Uniper-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 34.209,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 68.757,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Uniper am 01.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Uniper rechnen Experten am 07.08.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie setzt Erholungsrally mit zweistelligem Kursplus fort: Meldung über "signifikante Gewinne" beflügelt

Uniper-Aktie schließt im Plus: Uniper erwartet signifikante Gewinne

Uniper-Aktie schwächer: Zwei Uniper-Vorstandsposten werden früher als geplant angetreten

