Uniper Aktie News: Uniper zieht am Vormittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Uniper gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Das Papier von Uniper legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 5,71 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,71 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.391 Uniper-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2022 auf bis zu 8,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Bei 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2,40 EUR für die Uniper-Aktie.

Am 04.05.2023 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Uniper-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Uniper rechnen Experten am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Verlust von -10,564 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

