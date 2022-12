Uniper Aktie News: Uniper macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,04 EUR

Die Uniper-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 3,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 3,09 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 597.794 Uniper-Aktien.

Bei 42,45 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 21.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,55 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 17,88 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -8,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper -13,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68.757,00 EUR – ein Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 37.050,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uniper-Verlust in Höhe von -15,993 EUR je Aktie aus.

