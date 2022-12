Uniper Aktie News: Uniper verzeichnet am Mittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,05 EUR

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 2,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 2,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,87 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 330.479 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2021 markierte das Papier bei 42,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 93,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,55 EUR am 21.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 11,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,58 Prozent auf 68.757,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Uniper am 09.03.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uniper-Verlust in Höhe von -16,471 EUR je Aktie aus.

Uniper-Aktie in Rot: EU-Kommission genehmigt Übernahme durch den Bund

Uniper-Aktie gefragt: Bund besetzt Aufsichtsratsposten neu - Aktionärsschützer fordern Klarheit über Strategie

Uniper-Aktie gesucht: Uniper soll Geschäft in den Niederlanden abgeben

