Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 7,10 EUR. In der Spitze gewann die Uniper-Aktie bis auf 7,19 EUR. Bei 6,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.461 Uniper-Aktien.

Am 27.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 83,27 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,55 EUR am 21.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 178,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,80 EUR an.

Am 03.05.2022 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 68.757,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 37.050,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Uniper wird am 09.03.2023 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -15,450 EUR je Aktie ausweisen dürften.

