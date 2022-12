Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,44 EUR

-3,09% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 2,41 EUR. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 2,57 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,53 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 439.063 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,45 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 94,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,24 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 7,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Uniper-Aktie bei 11,63 EUR.

Am 03.05.2022 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper ein EPS von -13,01 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.757,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 37.050,00 EUR eingefahren.

Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -16,392 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie bricht ein: Uniper-Chef hält Zurückzahlung milliardenschwerer Staatshilfen für ein "sehr ambitioniertes Ziel"

Uniper-Aktie in Rot: Einstieg des Bundes vollzogen - Uniper muss SDAX verlassen - SFC Energy rückt nach

Uniper-Aktie legt kräftig zu: Uniper-Chef appelliert an Solidarität der Aktionäre - Rettungspaket abgesegnet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images