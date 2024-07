United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 20,48 EUR.

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 20,48 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,62 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 25.217 Stück.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 65,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,69 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 08.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte United Internet die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

