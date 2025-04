United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 18,46 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 18,46 EUR. Bei 18,36 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.315 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 24,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 33,48 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,482 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 29,30 EUR.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,60 EUR fest.

