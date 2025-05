United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von United Internet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 23,04 EUR. Bei 23,06 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.904 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,42 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 36,72 Prozent Luft nach unten.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,720 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,09 EUR an.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

IONOS-Aktie steigt: Barclays prognostiziert weiteres Wachstum

IONOS-Aktie klettert: IONOS plant Beteiligung an EU-Konsortium für KI-Gigafabrik

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen