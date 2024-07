United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 20,28 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:38 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 20,28 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,38 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.713 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,57 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 38,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,491 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,69 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 08.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je United Internet-Aktie.

