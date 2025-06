United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 24,00 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 24,00 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,04 EUR an. Bei 23,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 61.772 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,25 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,720 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,09 EUR aus.

Am 12.05.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren eingebracht

Mai 2025: Die Expertenmeinungen zur United Internet-Aktie

IONOS-Aktie steigt: Barclays prognostiziert weiteres Wachstum