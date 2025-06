United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 24,16 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 24,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 24,20 EUR. Bei 23,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.827 United Internet-Aktien.

Bei 24,20 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 0,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,720 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,09 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren eingebracht

Mai 2025: Die Expertenmeinungen zur United Internet-Aktie

IONOS-Aktie steigt: Barclays prognostiziert weiteres Wachstum