United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 20,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 20,60 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,46 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.469 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Mit Abgaben von 39,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,491 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,69 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 08.05.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,73 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Mittag im Plus

Verluste in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt nach