United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag freundlich

Das Papier von United Internet legte um 16:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 31,70 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 31,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.017 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,67 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2021 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 18,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (26,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,22 Prozent.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 42,15 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,23 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,48 Milliarden EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von United Internet wird am 12.05.2022 gerechnet. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 23.03.2023 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der United Internet-Aktie ein

United Internet-Aktie geben dennoch ab: Umsatz- und Ergebnisplus in 2021 - Jahrelange Investitionen geplant

Ausblick: United Internet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse