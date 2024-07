United Internet Aktie News: United Internet zieht am Freitagmittag an

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 20,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 20,70 EUR zu. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 20,88 EUR. Bei 20,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.722 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 67,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,491 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,69 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,57 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,90 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

