United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 17,4 Prozent auf 16,23 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 17,4 Prozent auf 16,23 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 15,76 EUR. Bei 16,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 831.835 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 54,41 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 15,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 3,64 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,496 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,05 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

