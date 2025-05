United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 20,64 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 20,64 EUR abwärts. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 20,16 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 20,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 110.557 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 41,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,767 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,05 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 27.03.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte United Internet die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,35 EUR je Aktie belaufen.

