United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 20,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 20,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 20,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.190 United Internet-Aktien.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 15,83 Prozent niedriger. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,70 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,767 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,05 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 27.03.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,62 Mrd. EUR eingefahren.

Die United Internet-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet

April 2025: Die Expertenmeinungen zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren