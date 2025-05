United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag mit Aufschlag

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 20,80 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 20,80 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,84 EUR. Zuletzt wechselten 49.681 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,760 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 29,05 EUR.

United Internet ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,62 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte United Internet am 12.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,36 EUR je Aktie.

