United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 20,58 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 20,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 20,54 EUR. Mit einem Wert von 20,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.936 United Internet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,64 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2024. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 19,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 41,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,760 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,05 EUR.

United Internet ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,62 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

