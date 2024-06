United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 23,12 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 23,12 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 23,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,50 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.907 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,39 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 46,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,510 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,57 EUR.

United Internet veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Gewinne in Frankfurt: TecDAX startet in der Gewinnzone