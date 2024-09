United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 19,04 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 19,04 EUR zu. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 19,11 EUR zu. Bei 19,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 923 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 20,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,497 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 31,08 EUR.

Am 08.08.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,38 EUR je Aktie generiert. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte United Internet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Dienstagmittag