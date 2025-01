United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 15,46 EUR.

Um 15:43 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 15,46 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,48 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.916 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 23.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 3,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,505 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,13 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,25 EUR je United Internet-Aktie.

