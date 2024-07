United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 20,28 EUR abwärts.

Das Papier von United Internet befand sich um 11:37 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 20,28 EUR ab. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 20,28 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.489 United Internet-Aktien.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,57 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 12,40 EUR. Abschläge von 38,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,491 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,97 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von United Internet.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

