United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,44 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 24,44 EUR zu. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 24,52 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.981 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.06.2025 markierte das Papier bei 24,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 1,31 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 40,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,692 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

United Internet gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,31 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

