United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 21,63 EUR zu. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,43 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.866 Stück gehandelt.

Bei 36,83 EUR markierte der Titel am 10.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,27 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2022 bei 21,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,45 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 12.05.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.443,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.383,40 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: A. Hesse