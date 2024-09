United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 19,02 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 19,02 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 19,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,75 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 48.289 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,76 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,497 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 31,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.08.2024. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

