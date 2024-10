United Internet Aktie News: United Internet legt am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 18,77 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 18,77 EUR. Bei 19,06 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.992 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. 33,51 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Mit Abgaben von 16,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,67 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,38 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 0,919 EUR je Aktie aus.

