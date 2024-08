United Internet Aktie News: United Internet legt am Montagmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 17,10 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 17,10 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 17,25 EUR. Mit einem Wert von 17,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 45.959 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 46,55 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 8,19 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,497 EUR je United Internet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,05 EUR an.

Am 08.05.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,24 EUR fest.

