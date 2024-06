United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 20,78 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 20,78 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 20,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,10 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.603 Stück gehandelt.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 20,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,510 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte United Internet die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je United Internet-Aktie.

