United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 19,07 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 19,07 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 19,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.226 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 22,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 30,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,30 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 01.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,21 EUR je United Internet-Aktie.

