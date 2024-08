United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Mittwochvormittag positiv

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 17,73 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 17,73 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 17,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.854 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 41,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,70 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 11,45 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,497 EUR je United Internet-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 31,08 EUR.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,48 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. United Internet dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,23 EUR je United Internet-Aktie.

