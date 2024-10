United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Vormittag stärker

United Internet im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 18,96 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 18,96 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,96 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.170 United Internet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,88 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,54 Mrd. EUR – ein Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,919 EUR je Aktie.

