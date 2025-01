United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Donnerstagvormittag zu

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 15,35 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 15,35 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 15,38 EUR. Bei 15,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.543 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 38,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,02 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.11.2024. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

