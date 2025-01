United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Aufwind

Kurs der United Internet

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von United Internet. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,35 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,35 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 15,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.749 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 63,26 Prozent wieder erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,02 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

