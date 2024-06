United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 20,10 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 20,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 20,10 EUR. Mit einem Wert von 20,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 38,41 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,492 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,69 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester

Handel in Frankfurt: TecDAX legt mittags zu