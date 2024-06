United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,10 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:03 Uhr bei 20,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 20,10 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 1.078 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,69 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 08.05.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

